Parkbad bleibt geschlossen: Ist diese Entscheidung eigentlich definitiv?

Das Neuburger Parkbad soll in diesem Winter geschlossen bleiben, um Energie zu sparen. Doch ist diese Entscheidung final? Welche Möglichkeit es gäbe.

Diese Nachricht hat am Dienstag eingeschlagen. Das Neuburger Parkbad wird in diesem Winter wohl nicht öffnen, um Energie zu sparen. Eine Entscheidung, die Vertreter lokaler Vereine in Unruhe versetzt, aber auch in der Stadtpolitik für Diskussionen sorgt. Die Frage, die es in der Sitzung des Werkausschusses am Dienstagabend noch zu klären galt: Ist der Entschluss, das Bad geschlossen zu halten, definitiv?

Parkbad Neuburg soll geschlossen bleiben - außer es gibt genügend Gas

Dem ist nicht so. Sollte, wider Erwarten, die Versorgung mit Gas ausreichend sein, könnte man das Bad innerhalb von vier Wochen in Betrieb nehmen, teilte Bäderbetriebsleiter Maik Müller mit. „Wir richten die Becken so weit her, dass sie nur noch befüllt werden müssen.“ Das heißt: Es besteht doch noch die Möglichkeit, in diesem Herbst und Winter im Neuburger Parkbad baden gehen zu können.

Doch auch dann, wenn die Gasversorgung ausreichend ist, könnte das Bad geschlossen bleiben. Schließlich müssten die Stadtwerke und damit die Stadt für den Betrieb enorm gestiegene Energiepreise bezahlen. Das Bad, das ohnehin Verluste macht, würde also noch tiefer in den roten Zahlen stecken. Stadtwerke-Chef Richard Kuttenreich machte in der Sitzung am Dienstag deutlich, dass man sich angesichts der explodierenden Energiekosten die Frage stellen muss, ob man sich ein Bad überhaupt noch leisten kann.

Was passiert mit den Mitarbeitern des Neuburger Parkbads?

Und was passiert mit den Mitarbeitenden des Parkbads? Für sie gebe es mehrere Optionen, berichtete Andreas Bichler von den Stadtwerken. Zum einen Kurzarbeit. Diese sei jedoch nicht im Sinne der Verantwortlichen, schließlich wolle man keine Mitarbeitenden verlieren. Eine andere Möglichkeit wäre, das Personal in anderen Bädern, die geöffnet haben, aushelfen zu lassen.

Lesen Sie dazu auch