Parkdeck beim Neuburger Krankenhaus gesperrt

Das Parkdeck bei der Notaufnahme der Ameos-Klinik in Neuburg ist bis auf Weiteres gesperrt. Was die Gründe sind.

Bis auf Weiteres ist das Parkdeck, das sich an der Zufahrt zur Notaufnahme (Bahnhofstraße B103) der Neuburger Ameos-Klinik St. Elisabeth befindet, gesperrt. Das teilt die Krankenhausleitung mit. Martin Stein, Mitglied des Vorstandes und Chief Operating Officer (COO) der Ameos-Gruppe, bedauert die verschärfte enge Parksituation am Klinikum. "Wir arbeiten mit Nachdruck an der Behebung der Problematik und hoffen zumindest eine Teilöffnung des Parkdecks gewährleisten zu können", so Stein.

Die Klinikleitung bittet um Verständnis und wird zeitnah über den weiteren Verlauf informieren. In der Zwischenzeit dient das Parkdeck am Geriatriezentrum in Richtung Haupteingang des Krankenhauses als Ausweichmöglichkeit. (krek)