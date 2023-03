Parkdruck oder Mobilitätswende: E-Autos sorgen in Bauausschuss für Diskussion

Plus Der Neuburger Bauausschuss beschäftigt sich mit einem Antrag zu einem E-Lade-Stellplatz. Das wirft generelle Fragen zur Mobilitätswende auf.

Lieber gegen den Parkdruck angehen oder Anfragen im Sinne der Mobilitätswende unterstützen? Diese Frage stellte sich dem Gremium in der jüngsten Sitzung des Neuburger Bauausschusses. Auf dem Tisch lag die Anfrage zur Errichtung eines Stellplatzes im Neuburger Ostend. Dort will ein Anwohner einen Stellplatz errichten, um sein E-Auto künftig vom Haus aus laden zu können.