Parkhaus am Neuburger Krankenhaus schließt: Jetzt droht die große Parknot

Nun ist es offiziell: Das Parkhaus an der Notaufnahme des Ameos-Klinikum St. Elisabeth in Neuburg wird ab 1. Januar vorübergehend komplett geschlossen. Das bestätigt der Klinikbetreiber auf Anfrage unserer Redaktion. Die Sperrung sei aufgrund von baustatischen Problemen notwendig. Somit fallen zum neuen Jahr rund 120 Stellplätze für Mitarbeitende, Patienten und Besucherinnen weg, was die Parkplatznot rund um das Krankenhaus deutlich verschärfen dürfte.

