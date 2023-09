Parking Day in Neuburg: Parkplätze werden zu kleinen Oasen

In der Neuburger Innenstadt werden Parkplätze zu Grünflächen - für einen Tag. Was hinter der Aktion steckt und was für Passanten geboten ist.

Eine Tanzstunde unter freiem Himmel, ein Barfußpfad mitten in der Stadt oder eine Runde Schafkopf: In Neuburg werden am Freitag, 15. September, Parkplätze in der Innenstadt in kleine Parks umgewandelt - und somit in autofreie Bereiche. Hintergrund ist der internationale Aktionstag Parking Day, der 2005 in San Francisco in den USA ins Leben gerufen wurde. Städte rund um die Welt nehmen teil und wandeln Parkfächen an diesem Tag um.

Es sollen kleine "Wohlfühloasen" entstehen, die Menschen ins Zentrum locken, wie der zweite Bürgermeister Johann Habermeyer erläutert. Passanten sind zum Verweilen eingeladen. Hintergedanke des Aktionstages ist, mehr Grün in die Stadt zu bringen. Innenstädte würden im Sommer zu wahren Hotspots werden. "Es gilt, die Innenstädte an den Klimawandel anzupassen", führt Habermeyer weiter aus. Das urbane Mikroklima müsse an den Klimawandel angepasst werden. Mehr Grün kühlt die Straßen ab - und steigert gleichzeitig die Lebensqualität einer Stadt.

Neuburger Stadtbus kann am Parking Day kostenlos genutzt werden

In Neuburg sei schon einiges passiert, um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Die Citydecks, die Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt kommen laut dem Bürgermeister gut an. Mit dem Parking Day will die Stadt einen weiteren Schritt gehen, um das Zentrum von Neuburg attraktiver zu machen. Den Anstoß für die Teilnahme an dem Aktionstag kam durch den Arbeitskreis Stadtentwicklung der Lokalen Agenda 21. Der Arbeitskreis engagiert sich seit mehreren Jahren für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Eine Premiere feiert der Parking Day in Neuburg nicht. Bereits 2016 hatte sich Neuburg erstmals für eine Teilnahme entschieden. Damals wurden in der Schmidstraße, Mazillisstraße, Rosenstraße und Färberstraße fünf Parkplätze umgestaltet.

Am Freitag werden es acht Parkplätze in der Schmid- und Rosenstraße sein. Neben der Agenda 21 gestalten auch der Naturladen Kober, der Gartenbauverein Neuburg, der Bund Naturschutz, das Otto, die Initiative Zero Waste Neuburg und die TH Ingolstadt sowie Ute Patel-Mißfeldt einen Parkplatz um. Die Künstlerin entwarf dazu das Logo für den Aktionstag in Neuburg.

Birgit Bayer-Kroneisl und Horst Winter von der Lokalen Agenda 21 und der dritte Bürgermeister Johann Habermeyer haben den Parking Day organisiert. Foto: Tabea Huser

Um Engpässe beim Parken zu vermeiden, unterstützen auch die Stadtwerke Neuburg den Parking Day. Der Stadtbus kann kostenlos genutzt werden. Das Angebot gilt für den ganzen Tag, unabhängig von den Zeiten des Parking Days, der von 14 bis 18 Uhr stattfindet. Autos dürfen bis 17 Uhr in die Innenstadt fahren. Danach ist die Zufahrt gesperrt. Denn nach der Aktion ist noch lange nicht Schluss in der Innenstadt. Am Freitag öffnen die Geschäfte der unteren Altstadt im Anschluss für die lange Einkaufsnacht "Neuburg leuchtet" die Türen. Von 18 bis 23 Uhr kann durch die Straßen gebummelt und in den Läden eingekauft werden.

