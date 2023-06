Neuburg

Party am Donaukai: Das steckt hinter dem "Disco-Truck" der Gashi-Brüder

Plus Die Neuburger Fly-Bar feiert zehnjähriges Bestehen. Im Mittelpunkt steht ein besonderes Fahrzeug der Gashi-Brüder: ein Partytruck mit integrierter Cocktailbar.

Das Publikum bebt. Es ist Samstagnacht und am Donaukai in Neuburg feiern die verschiedensten Altersgruppen das zehnjährige Bestehen der Fly-Bar. Das Highlight des Abends: der umgebaute Partytruck mit Cocktailbar und DJ-Deck. „Wir wollen die Disco zu den schönsten Orten bringen“, erzählt Bajram Gashi. Der Donaukai in Neuburg sei einer dieser schönen Orte, denn die Lichtspiegelung im Wasser kreiere eine ganz besondere Atmosphäre.

„Ich setze mir was in Kopf und dann ziehe ich es durch“, erklärt Bajram Gashi in Bezug auf das Lkw-Projekt. Ganz nach dem Motto: „Kommen die Leute nicht in den Club, kommt die Party eben zu den Leuten“, haben die Brüder Bajram und Leotrim den Partytruck konzipiert. Sie kauften eine gebrauchte Zugmaschine mit Auflieger und bauten das Gefährt in Eigenregie innerhalb von fünf Monaten um. Sie ließen Handwerker kommen und langten selbst mit hin, um einen unscheinbaren Lastwagen in einen gigantischen Partytruck zu verwandeln. Der selbst geschätzte Wert: etwa 200.000 Euro.

