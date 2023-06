Neuburg

06:30 Uhr

Party an der Donau: Fly-Bar feiert am Wochenende Jubiläum

Plus Die Brüder Gashi wollten Schwung in das Neuburger Nachtleben bringen. Mit einer Party am Donaukai feiern sie am Samstag das zehnjährige Bestehen der Fly-Bar.

Von Tabea Huser

Mit Karteikarten hat Leotrim Gashi während seines Ferienjobs in den Milchwerken die Zutatenlisten für rund 100 Cocktails auswendig gelernt. Wenn die neue Bar laufen soll, müssen die Cocktails sitzen. Zehn Jahre später existiert die Fly-Bar noch. 100 Cocktails stehen nicht mehr auf der Karte, dafür zahlreiche Eigenkreationen. Heuer feiert das Lokal am Neuburger Elisenplatz zehnjähriges Bestehen - und diesen Anlass nutzen Leotrim und Bruder Bajram Gashi, um eine Party an der Donau zu veranstalten.

Die Idee für eine Bar kam Leotrim Gashi, als er in Nürnberg studierte und nebenzu als Barkeeper arbeitete. Der Job gefiel ihm. Er kam mit seinen Gedanken zu seinem Bruder Bajram, der in der Zeit als Maschinenführer bei den Milchwerken arbeitete. Eine Cocktailbar für Neuburg. Viele seien skeptisch gewesen, sagt Bajram Gashi rückblickend.

