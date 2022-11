Pater Gerhard Lagleder ist auf Europatour - und besucht auch Neuburg

Pater Gerhard Lagleder, der Gründer und Leiter der Brotherhood of Blessed Gérard in Südafrika, besucht Neuburg, um Spenden zu sammeln. Das steht auf dem Programm.

Erst wurde in Südafrika noch gefeiert, bevor Pater Gerhard Lagleder auf seine große Europatour ging, um im Rahmen von Vorträgen, Präsentationen und Predigten Spenden für sein großes Anliegen zu sammeln. Am Allerseelentag, dem 2. November, landete er in München und am Donnerstag, 22. Dezember, fliegt er wieder nach Südafrika zurück. Auf seiner Tour besucht er natürlich auch Neuburg, wohin er eine besondere Beziehung hat.

Der Bendiktiner-Missionar hat in der Aids-Hochburg Mandeni im Zululand in Südafrika in den letzten drei Jahrzehnten mit seiner Bruderschaft, der Brotherhood of Blessed Gérard, ein großes Sozialzentrum aufgebaut, das mittlerweile im Kampf gegen Hunger und schwere Krankheit Tausenden helfen konnte und vielen Armen ein Leben lang beisteht. Aus Neuburg bekommt Lagleder, seit es im Herbst 1992 richtig losging, besondere Unterstützung, weil hier die Geschwister leben und sein Bruder Johannes Lagleder den deutschen Förderverein inszeniert hat und als Studiendirektor in Pension weiterhin leitet.

Pater Gerhard Lagleder besucht Neuburg

Am 28. Oktober feierte Pater Gerhard in Mandeni noch das 30-jährige Jubiläum der Gründung der Brotherhood of Blessed Gérard. Danach flog er nach Europa. Jetzt ist auf seiner Tour Neuburg an der Reihe. Er hält Vorträge im Descartes-Gymnasium und Gottesdienste in der Hof- und Heilig-Geist-Kirche und berichtet im Pfarrsaal der Pfarrei Heilig Geist über seine Arbeit in Mandeni. Los geht es mit einer Abendmesse am morgigen Sonntag, 13. November, um 19 Uhr in der Hofkirche. Am Montag, 14. November, um 19 Uhr steht eine Präsentation über seine Missionsarbeit als Leiter der südafrikanischen Malteser im Pfarrsaal Hl. Geist (Hirschenstraße 156) auf dem Programm, Und schließlich hält er am Mittwoch, 16. November, um 9 Uhr noch eine Heilige Messe in der Heilig-Geist-Kirche.

Hier können Sie spenden: Kontoinhaber: Bruderschaft des Seligen Gerhard e.V. – IBAN: DE37 7215 2070 0000 0120 21 Mehr Infos zum Hilfswerk unter www.bbg.org.za.