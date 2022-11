Neuburg

Pater Gerhard wirbt in Neuburg für die Afrika-Hilfe

Pater Gerhard Lagleder zelebrierte am Sonntag einen Gottesdienst in der Hofkirche und spendete den Segen in der afrikanischen Zulu-Sprache.

Plus In Neuburg besucht Pater Gerhard mit den Schülern des Descartes-Gymnasiums treue Unterstützer, hält am Montagabend einen Vortrag im Hl.-Geist-Pfarrzentrum und zelebriert in der Hl.-Geist-Kirche am Mittwoch um neun Uhr einen weiteren Gottesdienst.

Dieser Segen war ein besonderer: Pater Gerhard Lagleder sprach in der Neuburger Hofkirche ein Gebet in der Zulu-Sprache und segnete die Besucher des Gottesdienstes sozusagen auf Afrikanisch. Der Benediktinermönch ist nach Bayern zurückgekehrt, um über aktuelle Entwicklungen seiner Sozialprojekte in Südafrika zu berichten.

