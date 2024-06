Neuburg

vor 32 Min.

Paul Winter-Debatte: Historiker fehlen Beweise für NS-Verstrickung

Die Stadt Neuburg hat am Geburtshaus von Paul Winter am Schrannenplatz eine Gedenktafel angebracht, auf der steht: Paul Winter, Komponist, Musikwissenschaftler, Generalleutnant. Einer der großen Söhne und Ehrenbürger unserer Stadt.

Plus Hermann Schefers sieht keine Beweise für eine aktive Schuld von Paul Winter. Eine Expertenrunde soll Klarheit bringen, bevor Entscheidungen zur Ehrenbürgerwürde fallen.

Von Reinhard Köchl

Quasi durch die Hintertür gibt es jetzt doch ein Gegengutachten, das die Rolle des Neuburger Ehrenbürgers Paul Winter im NS-Regime entkräften soll. Es stammt aus der Feder von Hermann Schefers, dem Sohn des früheren Neuburger Gymnasiallehrers Carl Schefers, 62, der seit 2002 als Leiter des Fachgebiets Unesco-Welterbe Kloster Lorsch innerhalb der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen wirkt. Es ist an den Historischen Verein Neuburg – nicht an die Stadt – gerichtet. Der gebürtige Neuburger drückt darin seine Sorge aus, „dass eine Demontage des Ehrenbürgers Paul Winter bevorzustehen scheint“ und in Kürze politische Entscheidungen fallen könnten, die allein mit den „Hypothesen“ des früheren Kreisheimatpflegers Manfred Veit argumentieren würden, „nicht aber mit wirklichen Beweisen“. Schon diesen Donnerstag soll im Kreisausschuss eine Abstimmung darüber stattfinden, ob die Paul-Winter-Realschule in Neuburg ihren Namen behält.

Offenbar handelt es sich bei Hermann Schefers auch um jenen „Berufshistoriker“, den Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling unbedingt für ein „unabhängiges Gutachten“ ins Spiel bringen wollte, bevor die Gremien im Kreis und in der Stadt Entscheidungen über den weiteren Umgang mit der Causa „Winter“ treffen. Wie berichtet, hatte der Neuburger Stadtrat jedoch ein solches Gutachten mehrheitlich abgelehnt und stattdessen das Zentrum für Erinnerungskultur in Regensburg gebeten, eine Bewertung der Arbeiten der beiden promovierten Historiker Manfred Veit und Barbara Zeitelhack vorzunehmen. Im Mittelpunkt steht dabei die Vergangenheit des gefeierten Komponisten als Stellvertreter von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel im Oberkommando der Wehrmacht, die bislang weitgehend unbekannt war.

