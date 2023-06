Pedelec-Fahrer mit 3,3 Promille verursacht Unfall und flüchtet

Ein Pedelec-Fahrer war in Neuburg stark betrunken unterwegs. Nachdem er einen Unfall gebaut hatte, wollte er fliehen. Erfolglos.

Ein Pedelec-Fahrer hat in Neuburg einen Unfall verursacht und ist danach geflohen. Das teilte die Polizei mit. Der 38-jährige Tatverdächtige aus Neuburg fuhr am Samstag um 16 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße Am Südpark. Im Vorbeifahren touchierte er ein geparktes Auto mit seiner rechten Körperseite. Das geparkte Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen im Alter von 28 und 31 Jahren besetzt. Diese nahmen Kontakt zum Pedelec-Fahrer auf und konnten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Pedelec-Fahrer fährt in Neuburg betrunken gegen Auto

Im Laufe des Gesprächs ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Die Zeugen verfolgten den Mann bis zu seiner Wohnanschrift. Dort traf die Polizei den Mann an. Der wirkte dabei deutlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Der Tatverdächtige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Er erlitt durch den Zusammenstoß diverse Schürwunden, wurde dabei somit leicht verletzt.

Das Pedelec blieb unbeschädigt. Ob an dem Auto ein Schaden entstanden ist, ist bis dato unbekannt. Die Polizeiinspektion Neuburg ermittelt gegen den 38-Jährigen unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)