Pegel der Donau in Neuburg steigt: Diese Wege sind gesperrt

Viel Regen lässt die Donau in Neuburg weiter anschwellen. Der Wasserstand könnte auf 4,60 Meter steigen. Einige Verbindungen sind überflutet.

Starkniederschläge und anhaltender Dauerregen lassen derzeit den Pegelstand der Donau zum zweiten Mal in dieser Woche kräftig steigen. Das für den Hochwasserschutz zuständige Tiefbauamt der Stadt Neuburg rechnet aktuell in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Pegelstand von 4,10 Meter und damit Meldestufe 2. Im Laufe des Samstags könnten dann bis zu 4,60 Meter daraus werden. Dies würde der Meldestufe 3 entsprechen und hätte diverse Auswirkungen auf das Stadtgebiet Neuburg.

Als erste Maßnahme wurde bereits der Nachtbergweg direkt am Fluss gesperrt. Vom Hochwasser betroffen werden auch Wege im Englischen Garten, am Brandl, beim Kraftwerk Bittenbrunn sowie unterhalb des Arco-Schlösschens sein. Das Kunstwerk „undundund“ wird vermutlich am Samstagvormittag vom Technischen Hilfswerk aus der Donau genommen.

Die Teams von Bauhof, Kläranlage und THW bleiben über das Wochenende in ständiger Bereitschaft, um schnell auf neue Entwicklungen reagieren zu können.

Hochwasser in der Donau in Neuburg: Auch das Grundwasser steigt

Grundstückseigentümer werden darauf hingewiesen, dass durch den erhöhten Pegelstand der Donau auch der Grundwasserstand zunimmt. In diesem Zusammenhang wird auf die Informationen der Hochwasserschutzbroschüre hingewiesen, die auf www.neuburg-donau.de zu finden ist. Den ständig aktualisierten Pegelstand der Donau finden Sie auf der offiziellen Homepage des Hochwassernachrichtendienstes Bayern: www.hnd.bayern.de. (AZ)