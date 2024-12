Kuriose Fehler auf Neuburger Baustellenschildern

Immer fehlerfrei - wer ist das schon? Zumindest in Wort und Schrift stets die korrekte Rechtschreibung anzuwenden, die Kommata richtig zu setzen und sämtliche Zeitformen und Bezüge perfekt zu formulieren? Aber: Irren ist menschlich und Fehler machen ohnehin. Doch wenn sie manifestiert und für jedermann sichtbar werden, wie jüngst auf Schildern entlang Neuburgs Straßen, ja dann reibt sich so Mancher verwundert die Augen und fragt sich schlicht: ein unglücklicher Zufall, ein gewollter Scherz oder gar ein Fehler im System?

Gut - zu lachen gab es zuletzt im Stau rund um die Neuburger Innenstadt nicht viel. Und vielleicht entlockte es den genervten Autofahrern wenigstens ein mildes Lächeln, wenn sie dem Umleitungsschild zur „Münhener Str.“ folgten. Fast scheint es so, als sei auf dem schmalen Schild schlicht kein Platz für das notwendige „c“ gewesen.

Eine der Umleitungsschilder zur „Münhener Str." auf Höhe des Kaufhauses Bullinger.

Immerhin - der Buchstabe wurde konsequent auf allen Schildern weggelassen. Also ein Folgefehler. Wie aus der Stadtverwaltung zu erfahren war, hatte die Baufirma da nicht so gewissenhaft gearbeitet. Mit der Baustelle werden die Schilder kommende Woche für immer verschwinden.

Doch vergangenes Wochenende dann eine neue Erscheinung. Wer sich den Weg in die Obere Altstadt bahnte, musste zwangsläufig an der Beschilderung vorbei, die die Durchfahrt für den regulären Autoverkehr untersagte. Ausnahmen gab es allerdings natürlich auch hier und so durften Bewohner, Mitwirkende des Marktes und Besucher eines Konzertes im Birdland Jazzclub an der Absperrung vorbeifahren. Kommuniziert wurde das mit einem entsprechenden Schild.

Verkehrszeichen am Christkindlmarkt am Roten Tor: Besucher des „Jazze-Clup" durften passieren.

Frei für...„Besucher Jazze-Clup“. Ups. Ist das ein Versehen oder eine Botschaft? Etwa ein Scherz eines Kritikers der gehobenen Jazzkultur? Oder hat sich vielleicht - in bester Flüsterpost-Manier - da irgendwie etwas verselbstständigt?

Nachfrage bei der Pressestelle der Stadt Neuburg. Natürlich habe man im Ordnungsamt die fehlerhafte Beschriftung sofort registriert und sich auf die Suche gemacht, wie das denn passieren könne. Irgendwo zwischen Rathaus und Bauhof müssten die Buchstaben in die Schieflage geraten sein. Man sei sich der Peinlichkeit bewusst. Die gute Nachricht: Das Schild sei nur beklebt, der Fehler sei für das zweite Wochenende mit Christkindlmarkt und Schlossweihnacht in der Oberen Altstadt beseitigt worden. Überhaupt werde man nun verstärkt auf die fehlerfreie Beschriftung achten, heißt es aus dem Rathaus.

Fehlerfrei - wer nimmt sich das nicht vor? Und wenn es mal schiefgeht, dann kann man es halten, wie auf einer Postkarte am Schreibtisch der Autorin formuliert: „Menschen weinen. Menschen lachen. Menschen könen Feler machen. Alle Menschen könen iren. Feler kan man korigiren.“ Und es mit Humor nehmen.