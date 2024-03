Neuburg

17:07 Uhr

Personal überlastet: Am Neuburger Ameos-Krankenhaus brodelt es

Plus Mitarbeitende der Neuburger Klinik und Verdi beklagen schlechtere Arbeitsbedingungen, seit Ameos übernommen hat. Das Wohl der Patienten sei immer öfter gefährdet.

Von Andreas Zidar

Nicht jeder will darüber sprechen. Zu groß ist wohl die Angst vor möglichen Konsequenzen. Andere haben kein Problem damit, sachlich zu berichten, was im Alltag des Neuburger Krankenhauses passiert. Unsere Redaktion hat mit zahlreichen Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen der Klinik gesprochen. Sie beklagen mehr oder weniger übereinstimmend schlechtere Arbeitsbedingungen, seit die Ameos-Gruppe mit Sitz in der Schweiz 2022 das Haus übernommen hat. Die Schilderungen des Personals decken sich mit dem, was die Gewerkschaft Verdi beobachtet. Der Tenor: Das Personal sei mittlerweile derart überlastet, dass immer öfter das Wohl der Patientinnen und Patienten gefährdet sei.

In Gesprächen erfährt man, dass sich die Arbeitsbedingungen in den vergangenen Jahren von den Ordensschwestern über die KJF Augsburg und jetzt zu Ameos mit jedem neuen Betreiber verschlechtert hätten. "Es ist eigentlich jeder unzufrieden", beschreibt ein Mitarbeitender die aktuelle Situation unter Ameos. Das Personal fühle sich nicht genügend wertgeschätzt, es gehe "nur noch ums Geld". Die schlechte Stimmung hat sich an diesem Donnerstag offenbar auf der Mitarbeiterversammlung entladen. Auf dieser hätten die Beschäftigten ihren Unmut gegenüber den anwesenden Ameos-Führungskräften deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Stimmung sei derart angespannt gewesen, wie es auf einer solchen Versammlung noch nie der Fall gewesen sei, berichten Beschäftigte, die seit vielen Jahren dabei sind.

