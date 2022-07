Personalmangel: Im Brandlbad werden wohl die Öffnungszeiten verkürzt

Weil Fachkräfte fehlen, müssen im Neuburger Brandlbad die Öffnungszeiten wohl um mehrere Stunden verkürzt werden. Muss das Parkbad geschlossen bleiben?

Der Fachkräftemangel macht sich nun auch im Brandlbad bemerkbar. Weil qualifiziertes Personal fehlt, kann dort ab August wohl nur noch ein verkürzter Badebetrieb angeboten werden. Wie Werkreferent Roland Harsch auf Anfrage mitteilt, geht es um zwei Fachangestellte, die abgewandert sind. Die eine Stelle kann demnach schon seit einigen Monaten nicht besetzt werden, die andere Stelle ist laut Harsch erst seit Kurzem unbesetzt. Unter diesen Voraussetzungen könne man den Badebetrieb in seiner aktuellen Form nicht aufrechterhalten.



Das Thema wird in der Werkausschusssitzung am Dienstag diskutiert. Im Raum stehen folgende, verkürzte Öffnungszeiten: von 10 bis 19 Uhr oder von 11 bis 20 Uhr. Bislang hat das Freibad an den meisten Tagen von 8 bis 20 Uhr, Dienstag und Freitag von 7 bis 20 Uhr geöffnet – das Brandlbad stünde in diesem Fall also täglich mehrere Stunden weniger zur Verfügung. Im Vergleich zu den Einschränkungen in anderen Bädern sei dies jedoch akzeptabel, betont Harsch. Er verweist darauf, dass andere Freibäder wegen Personalmangels teilweise ganze Tage geschlossen werden müssen.

Freibad in Neuburg: Im Brandlbad müssen wohl die Öffnungszeiten verkürzt werden

Noch ist die Verkürzung der Öffnungszeiten nicht beschlossen. Die Verantwortlichen versuchen derzeit unter anderem, ehemalige Mitarbeiter zurückzugewinnen. Auch dem Parkbad stehen verkürzte Öffnungszeiten bevor – wenn die Energiesparmaßnahmen eine Öffnung überhaupt zulassen, heißt es. Sollte sich die Energiekrise verschärfen, wäre die Schließung des Hallenbads jedoch ein vergleichsweise geringes Problem, so Harsch.

In den vergangenen Tagen haben wir mehrfach über das Neuburger Brandlbad berichtet. Zum einen ging es um Probleme mit Jugendlichen, weshalb nun ein Sicherheitsdienst im Freibad kontrolliert. Zum anderen kam es zu einem Badeunfall mit einem dreijährigen Mädchen.

