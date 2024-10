Peter von der Grün tritt FDP bei – erster liberaler Landrat seit 1996

Dazu erklärt Peter von der Grün: „Bei der FDP zählt Pragmatismus statt Ideologie. Diese lebensnahe Art von Politik spricht mich an. Liberale Kernanliegen wie mehr Freiheit, Technologieoffenheit und Bürokratieabbau liegen auch mir am Herzen und haben mich zum Parteieintritt bewogen. In diesen polarisierten Zeiten möchte ich zudem einen Beitrag dazu leisten, dass Politik für die breite Mitte der Gesellschaft gestärkt wird. Als Landrat wirke ich auch als Bindeglied zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Mit der FDP als Teil der Bundesregierung tun sich neue Möglichkeiten des wechselseitigen Austauschs auf, die mehr Verständnis und realitätsnahe Lösungen in der Region begünstigen können.“

Von der Grün wird damit erster liberaler Landrat seit 1996 - bis zu diesem Jahr amtierte Rudolf Widmann im Landkreis Starnberg

Bayerns FDP-Vorsitzender Martin Hagen erklärt: „Ich freue mich, dass Peter von der Grün bei der FDP seine politische Heimat gefunden hat. Wir beide haben uns im Mai dieses Jahres kennengelernt und viele politische Übereinstimmungen gefunden. Peter von der Grüns Eintritt stärkt unsere kommunalpolitische Basis und ist ein gutes Signal für die Kommunalwahl 2026. Erstmals seit fast drei Jahrzehnten stellen die Freien Demokraten jetzt wieder einen Landrat im Freistaat.“

Weitere Informationen folgen. (AZ)