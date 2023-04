Das sind die frisch gebackenen Absolventen der Landwirtschaftsschule

Plus Die Landwirtschaftsschule in Pfaffenhofen verabschiedet ihre Absolventen. Ein paar der Wirtschafter für Landbau kommen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Insgesamt 24 staatlich geprüfte Wirtschafter und Wirtschafterinnen für Landbau wurden bei der Schulschlussfeier der Dr.-Eisenmann-Landwirtschaftsschule Pfaffenhofen im Pfaffenhofener Landratsamt nach einem Gottesdienst in der Spitalkirche verabschiedet. Darunter waren auch aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Richard Bauer aus Ortlfing, Lukas Dietenhauser aus Linden, Daniel Hipper aus Winkelhausen, Johannes Reich aus Weidorf und Lukas Rupp aus Hörzhausen.

"Heute kann die Ernte aus drei Semestern eingefahren werden. Ich gratuliere allen zum erfolgreichen Abschluss", so Schulleiterin Petra Praum. Sie stellte fest, dass die Zeugnisse und Urkunden an Absolventen aus drei Regierungsbezirken und neun Landkreisen übergeben werden. "Die Situation in der Landwirtschaft ist nicht leicht und es gibt zahlreiche Herausforderungen zu meistern. In der Landwirtschaftsschule wurden Sie fit für die Zukunft gemacht", meinte sie. Deshalb hätten sich die Jungunternehmer viel Wissen zu Themen wie Märkte, Produktion und Verarbeitung, Verwaltung sowie praktische Fähigkeiten und unternehmerisches Denken und Handeln angeeignet. "Machen Sie etwas daraus und gestalten Sie die Zukunft der Landwirtschaft mit", rief die Schulleiterin die jungen Leute auf und bat sie, ihre Ideen, ihr Know-how und ihren Unternehmergeist auf ihren Höfen einzubringen.

Wirtschafter für Landbau: Landwirtschaftsschule in Pfaffenhofen verabschiedet Absolventen

Praum ließ die drei Semester Revue passieren und erinnerte daran, dass dieser Jahrgang der erste im Projekt "freitags‚ Webex im ersten" war. "Ich erachte die Erfahrungen mit digitalem Unterricht sowohl für die Studierenden als auch für Lehrkräfte für wertvoll", begründete sie diesen Schritt. Ein Höhepunkt war sicherlich die Umsetzung der Biodiversität in die Praxis auf den Flächen der Schellermühle. "Sie haben dabei Muskelkraft und eigene Maschinen eingesetzt, damit letztlich Insekten, Reptilien und seltene Wildpflanzen profitieren durch Lesesteinhaufen, Benjeshecken und Sandhaufen", schilderte sie und freute sich, dass alle das Ziel Landwirtschaftsmeister ansteuern.

In den Grußworten überbrachten Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner und Johannes Scharl, Kreisobmann in Landkreis Eichstätt, herzliche Glückwünsche. "Sie haben sich viel Wissen angeeignet und nun ein gutes Rüstzeug in der Hand, um die künftigen Aufgaben zu bewältigen", stellten sie fest und bezeichneten die Bauernfamilien als Rückgrat im ländlichen Raum und in der Bevölkerung. Weiter forderten sie die jungen Leute auf, die angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten zu nutzen und den Dialog mit der Gesellschaft zu führen.