Pfandringe: Neuburg startet mit Testphase

Am Schrannenplatz in Neuburg wurde ein Sammelring für Pfandflaschen an einem Abfallbehälter angebracht. Der Ring soll nicht zuletzt Pfandsammlern helfen.

Aus der Mitte des Jugendparlaments kam im vergangenen Jahr der Vorschlag, sogenannte Pfandringe in Neuburg einzuführen. Das Stadtratsgremium hat sich mehrheitlich für eine Probephase mit zunächst vier Pfandringen an innerstädtischen Abfallbehältern entschieden. Diese testphase beginnt jetzt.

Die Ringe, teilt die Stadt mit, wurden von einem Neuburger Metallbauer gefertigt und in den vergangenen Tagen von Mitarbeitern des Bauhofs angebracht. Ab sofort gibt es am Schrannenplatz die Möglichkeit, seine Pfandflasche in den Sammelring einzustellen.

Manche Menschen auch in Neuburg holen die Pfandflaschen und -dosen aus dem Müll, um sich ihren Lebensunterhalt aufzubessern

Trotz der Tatsache, dass für fast alle im Handel befindlichen Getränke in Dosen und Flaschen Pfandpflicht besteht, werden diese häufig im nächstgelegenen öffentlichen Abfallbehälter entsorgt und damit dem Recycling-Kreislauf entzogen. Darüber hinaus ist es kein Geheimnis, dass Menschen diese Pfandflaschen und -dosen aus den öffentlichen Abfallbehältern entnehmen, um sich mit dem Erlös ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Bis dato musste in die Behälter gegriffen werden, in denen sich neben Speiseresten auch Scherben oder Hundekottüten befinden können.

Der Ring bietet nun eine gute Lösung an. So können Bürgerinnen und Bürger ihr Leergut sauber und sicher abstellen. Pfandsammler müssen nicht mehr unhygienisch in den Abfallbehälter greifen und die gesammelten Flaschen und Dosen werden dem Recyclingkreislauf zugeführt.

In den kommenden sechs Monaten soll beobachtet werden, ob die Ringe angenommen werden und das System den zusätzlichen Aufwand bei der Müllbehälterleerung rechtfertigt. Aufbauend auf den Erfahrungen wird dann bewertet, ob die Pfandringe bleiben und womöglich auch in größerer Zahl im Stadtgebiet eingesetzt werden. (AZ)