Neuburg

vor 33 Min.

Pfarrer Bullinger aus Neuburg-Zell ist mit 100 Jahren immer noch aktiv in der Gemeinde

So kennt man den Geistlichen Rat Helmut Bullinger. Voller Engagement zelebriert er den Gottesdienst in der Pfarrei St. Luzia Zell. Heute wird er 100 Jahre und denkt noch gar nicht daran, aufzuhören.

Plus Helmut Bullinger aus Neuburg-Zell ist der älteste Priester der Diözese Augsburg. An den Ruhestand denkt der Geistliche noch lange nicht. Was ihm besonders im Gedächtnis bleibt.

Von Roland Habermeier

Ausruhen ist auch im sehr hohen Alter nicht sein Ding. Nach wie vor trägt er als aktiver Geistlicher die Botschaft Christi lebendig weiter. Die Rede ist vom Geistlichen Rat Helmut Bullinger, der heute am Rosenmontag seinen 100. Geburtstag feiert.

