PFAS am Flugplatz Neuburg: Fragenkatalog ist jetzt online

Bei der Infoveranstaltung für die Betroffenen der PFAS-Belastung rund um den Flugplatz in Neuburg-Zell gab es viele Fragen der Bürger. Diese und die Antworten sind jetzt auf der Homepage des Landkreises zu finden.

Die Untersuchungen zur Belastung mit per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) auf dem Nato-Flugplatzgelände in Neuburg sowie in dessen Umfeld gehen weiter. Die bei der Bürgerversammlung gestellten Fragen der Betroffenen sind mittlerweile mit den Antworten online auf der Homepage des Landkreises zu finden.

Um die Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Sachstand zu informieren, hatte Landrat Peter von der Grün im Oktober 2022 zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in die Mehrzweckhalle Karlshuld eingeladen. Rund 150 Bürgerinnen und Bürger nutzten dabei die Gelegenheit, sich zu informieren und Fragen zu stellen. Reger Zuspruch kam auch aus den Fachbehörden und aus der Politik: Bürgermeister, Kreis- und Stadträte der flugplatznahen Kommunen waren ebenso vor Ort wie Vertreter der Bundeswehr, des Wasserwirtschaftsamtes, des Staatlichen Bauamtes, des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und des Landratsamtes.

Die Untersuchungen der Bundeswehr bezüglich der PFAS-Belastung rund um den Flugplatz in Neuburg-Zell stehen nun vor der Sanierungsplanung

Um das Ausmaß der Belastung festzustellen, sind durch die Bundeswehr Untersuchungen nach einem dreiphasigen Altlastenprogramm auf Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes und der Bundesbodenschutzverordnung beauftragt worden. Derzeit stehen die Untersuchungen vor der Sanierungsplanung.

Die Fragen, die die Bürger im Rahmen der Informationsveranstaltung gestellt haben, sind nun mit den entsprechenden Antworten online auf der Homepage des Landkreises abrufbar. Es können zudem auch weiterhin Fragen per E-Mail an das Landratsamt eingereicht werden. (AZ)

