PFC-belastete Gewässer bereiten den Neuburger Fischern große Sorgen

Plus Rund um den Neuburger Flugplatz sind Gewässer mit PFC belastet. Der Fischereiverein drängt mit den Anliegern seit Jahren auf Abhilfe. Heuer steht das 75. Jubiläum an.

Die Belastung der Gewässer rund um den Neuburger Flugplatz mit polyfluorierten Kohlenwasserstoffen (PFC) bereitet dem Neuburger Fischereiverein erhebliche Sorgen. In der Generalversammlung überwogen aber positive Nachrichten. Dazu gehören die starke Mitgliederentwicklung, die erfolgreichen Feste und die Artenschutzbemühungen für die Donau und ihre Nebengewässer.

So hat der Verein 2023 das Fischergasslerfest, Schloßfest und Volksfest mit Fischverkauf gestemmt und gute Einnahmen erzielt. Das Geld wird auch benötigt, um ein hohes Darlehen zurückzuzahlen. Das Engagement werde heuer fortgesetzt, „ich kann mich nur bei allen Beteiligten bedanken“, sagte Vereinschef Wolfgang Bachhuber im voll besetzten Gemeindehaus Marienheim.