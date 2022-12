Neuburg

PFC-Belastung bereitet den Neuburger Fischern Sorgen

Plus Neuburger Fischer setzen neben Karpfen und Hechten viele gefährdete Arten in die Donau. 2023 stehen neue Untersuchungen zur PCF-Belastung an.

Die Belastung von Gewässern mit giftigen polyfluorierten Chemikalien (PFC) bereitet auch den Neuburger Fischern Sorgen. So liegen der Längenmühlbach und der Zeller Kanal im Grundwasserbereich des Nato-Flugplatzes, auf dessen Gelände das problematische PFC verwendet worden war.

