PFC-Belastung: Neuburger Stadtrat zeigt klare Solidarität

Die PFC-Belastung ist seit Jahren im Gespräch, Lösungen gibt es bisher keine. Jetzt fasst der Neuburger Stadtrat eine Resolution.

Vor genau zehn Jahren fiel der traurige Startschuss: Eine erste PFC-Untersuchung ergab eine hohe Belastung des Bodens in Marienheim und Zell mit Chemikalien, die durch den Einsatz eines Löschschaums in die Erde sickerten. Seitdem haben zahlreiche Gespräche stattgefunden, um Lösungen für das Problem zu finden. In Sicht sind davon jedoch noch keine. Um die Solidarität mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu unterstreichen, entschied sich der Neuburger Stadtrat nun für eine sogenannte Resolution.

Der Vorschlag dazu stammte aus einem Antrag der CSU-Fraktion. Als Adressaten der Resolution standen vier Namen: das Landratsamt, das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) und das Niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften. Gefordert werden vier zentrale Lösungsansätze, die mit konkreten Maßnahmen verbunden sind.

Neuburger Stadtrat fordert Aufklärung bei PFC-Belastung

Wie Roland Habermeier erklärte, sei eine transparente Kommunikation wichtig. Es gelte final zu klären, inwieweit die Belastung auf dem Flugplatz der Bundeswehr selbst mit der umliegenden Belastung zusammenhängt. Als Zweites fordere man ein schnelles Sanierungskonzept mit einem genauen Zeitplan. Des Weiteren fordere man, Enteisungsmittel fachgerecht zu entsorgen. Zuletzt gehe es auch um die Frage der Verjährung, die bis Ende 2025 verschoben werden solle. Denn noch ist nicht geklärt, wer für den Schaden der Bürger haftet, die durch die PFC-Belastung einen Schaden haben. Habermeier warb für breite Unterstützung für den CSU-Antrag im Gremium, denn "es wäre ein wichtiges Signal, dass der Stadtrat hinter den Betroffenen steht".

Für dieses Signal sprachen sich auch die Stadträte aus. Florian Herold (Freie Wähler) sprach von einem Gefühl der Ohnmacht, das bei den Betroffenen vorherrsche. Man fühle sich alleingelassen, da in den vergangenen zehn Jahren keine verbindlichen Aussagen getroffen wurden. Auch Stadträtin Gabriele Kaps ( CSU) unterstützte die Resolution, die sie auch deswegen befürworte, weil sie nicht das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg adressiere. "Es ist wichtig, der hiesigen Bundeswehr nicht den schwarzen Peter zuzuschieben", meinte sie.

Bevor es zur Abstimmung über den Antrag kam, wollte Frank Thonig (WIND) noch wissen, was sich durch eine solche Resolution ändern werde. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling betonte, dass eine Resolution keine rechtlichen Verbindlichkeiten schaffe. "Ob etwas passiert, ist unklar. Es setzt aber ein Zeichen, wenn ein gesamter Stadtrat hinter der Resolution steht." Ohne Ausnahme stellte sich das Gremium schließlich hinter den Antrag und fasste die Resolution.

