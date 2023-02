Neuburg

18:30 Uhr

PFC im Grundwasser: Behörden verbieten Holzberegnung

Auf dem Holzlagerplatz zwischen Südumgehung und Flugplatz in Neuburg sind Zehntausende Festmeter Holz gelagert und beregnet worden. Die Behörden haben nun diese Praxis an der Stelle verboten.

Plus Am Lagerplatz des Studienseminars beim Neuburger Flugplatz sind zu viele Chemikalien im Grundwasser. Die Stiftung will Schadenersatz von der Bundeswehr.

Belastete Fische, Giftstoffe in Hühnereiern und bedenkliches Grundwasser – die Problematik mit giftigen per- und polyfluorierten Chemikalien, kurz PFC, trifft nun auch das Neuburger Studienseminar. Das Landratsamt hat der Stiftung die Beregnung eines Holzlagerplatzes zwischen Südumgehung und Flugplatz untersagt. Das Seminar verliert dadurch rund 17.000 Euro Pacht pro Jahr.

