Pflanzen, Lasertag und Filmstadt

Die Bürgerhäuser Ostend und Schwalbanger veranstalten ein abwechslungsreiches Osterferienprogramm.

Im Bürgerhaus Ostend war beim Osterferienprogramm für Kinder und Jugendliche einiges geboten. Im zweitägigen kreativen Programm für die Grundschüler wurden Eier gefärbt, Überraschungseier und Ostertüten gebastelt, Buttons hergestellt sowie bemalte Folie geschrumpft. Neben Freispiel und Gruppenspielen wurde auch gebacken und ein Spaziergang im Englischen Garten mit Eiersuche kombiniert. Das Highlight war laut Mitteilung aber die Pflanzaktion. Während die eine Gruppe die Kräuterhochbeete auf dem Pausenhof der Grundschule frühlingsfit machte, bepflanzte die zweite Gruppe gemeinsam mit der Stadtgärtnerei die Pflanzenkübel auf der Grünfläche vor dem Bürgerhaus neu. „Das ist auf jeden Fall ein positiver Effekt unseres Programmes, denn die Kinder erfahren Anerkennung und Stolz, während die Lehrer, Eltern und Bewohner das Projekt positiv im öffentlichen Raum wahrnehmen“, so Erzieherin Sanja Meier vom Bürgerhaus Ostend.

In Kooperation mit Helena Schlusnus von Young Engineers Neuburg wurden den Kindern im Grundschulalter spielerisch wissenschaftliche Hintergründe vermittelt. „Die Mädchen und Jungs erforschten hierbei begeistert neue physikalische Prinzipien“, wie Jürgen Stickel vom Stadtteilmanagement erzählt. Für die Jahrgangsstufe vier bis sechs ging es hingegen in die Bavaria Filmstadt. Beim Ausflug in die Welt des Films blickten die Schüler hinter die Kulissen und nahmen mit großer Freude bei den Mitmachsets teil. Den Abschluss machte die Ostendjugend mit einem Ausflug in die Schanzer Lasertagarena nach Ingolstadt. „Die Stärkung des sozialen Zusammenhaltes in der Peergroup in Kombination mit Bewegung, das war ein cooles Gruppenerlebnis für unsere Teenager“ so Stickel weiter.

Abwechslungsreiches Programm für die Grundschüler im Schwalbanger

Fit in den Frühling lautete das Motto bei den Grundschülern im Schwalbanger. Angefangen mit bekannten Kennenlernspielen, über kreative und handwerkliche Angebote, bis hin zum Ausflug in den Wald – die Verantwortlichen des Bürgerhauses und des Familienzentrums ließen sich ein abwechslungsreiches Programm einfallen. Das Highlight war mit Sicherheit der Naturlehrpfad. „An 15 Stationen konnten die Kids viel Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt erfahren sowie die Natur mit allen Sinnen erleben“, wie Jugendleiterin Jennifer Apro erzählt. Das zweitägige Programm ging schließlich kreativ weiter, als man bunte Ostereier aus Papier bastelte. Passend zum Motto ging es in die stadtteilansässige Turnhalle, wo diverse Gruppenspiele auf dem Programm standen. Im Bürgerhaus wurde anschließend noch gebacken und gebastelt.

Der dritte Ferienprogrammtag im Schwalbanger richtete sich an die Schüler der vierten bis sechsten Klasse und führte die Mädchen und Jungs ins Haus im Moos. In der Umweltbildungsstätte ging es um die Biene. „Unser Nachwuchs konnte die Bienen beobachten und einen Blick in das Innere eines Bienenstockes werfen, was natürlich den Wissensstand der Kinder erweiterte“ so Apro. Der zweite Teil des Tages bestand aus Bienenwachskerzen drehen, Honigbrot backen und Salbenherstellung, getreu dem Motto „Schätze der Natur“. (AZ)