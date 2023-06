Neuburg

Pfote abgetrennt, Becken gebrochen: Ist in Neuburg ein Katzenhasser unterwegs?

Plus Zum wiederholten Mal kommen Katzen einer Neuburger Familie verletzt nach Hause. Es ist klar: Die Tiere wurden mutwillig angegriffen. Die Polizei hat einen klaren Verdacht.

Von Katrin Kretzmann

Treibt in Neuburg ein Tierquäler sein Unwesen? Diese Frage ist seit den jüngsten Vorfällen mehr als präsent. Wie berichtet, sind die beiden Katzen von Klaus und Rita Buckl innerhalb weniger Wochen verletzt von ihrem Streifzug nach Hause gekommen. Bei Kater Carli war eine Pfote abgetrennt, bei Barny das Becken gebrochen. Und nun ist auch noch Katze Zenzi verschwunden. Es ist nicht das erste Mal, dass den Tieren der Buckls Schlimmes angetan wird. Vor zweieinhalb Jahren waren zwei ihrer Stubentiger enthauptet an den Bahngleisen in Neuburg gefunden worden. Erneut ermittelt die Polizei.

"Wir wissen bis heute nicht, wer Finnie und Liesl das angetan hat", sagt Renate Buckl mit trauriger Stimme über den grausigen Fund im Januar 2021. Neben Finnie und Liesl wurde auch der Katze von Maja Lehmann der Kopf abgetrennt. Während die Familie Buckl die Körper ihrer beiden Katzen im Garten beerdigte, brachte die Neuburgerin den Kadaver ihrer Coco in die Tierarztpraxis Schneemeier. Dort stellte eine der Tierärztinnen fest, dass weder ein Zug noch ein Tier an der Verunstaltung schuld sind, sondern dass der Kopf "definitiv abgetrennt wurde". Und nun, zweieinhalb Jahre später, stellt sich Renate Buckl erneut die Frage: "Wer macht sowas?!"

