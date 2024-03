Photovoltaikanlage bei Gut Rohrenfeld: Die Pläne liegen aus

In der Nähe von Gut Rohrenfeld soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die Unterlagen dazu können noch bis Ende März bei der Stadt Neuburg eingesehen werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25. Juli 2023 beschlossen, auf Landwirtschaftsflächen östlich von Gut Rohrenfeld eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten. Diese Anlage verteilt sich auf vier Teilflächen mit einer Gesamtgröße von rund 50 Hektar.

45 Hektar der Photovoltaikfläche bei Gut Rohrenfeld befinden sich im Landschaftsschutzgebiet

Drei Flächen mit knapp 45 Hektar befinden sich laut einer Mitteilung der Stadt Neuburg im Landschaftsschutzgebiet „Donauauen östlich von Neuburg und Branst“ und grenzen südlich an den Donauauwald in diesem Bereich an. Die vierte PV-Fläche befindet sich direkt nördlich der Ortschaft Maxweiler und ist umgeben von bach-begleitenden Baumgruppen, die als Biotop dort geschützt sind und von diesem einen Fünf-Meter-Streifen als ökologische Ausgleichsfläche Abstand halten. Zur Ortschaft (im Süden und Westen der geplanten Anlage) sind laut Stadt 15 Meter breite Ausgleichsstreifen geplant, die mit einer Hecke bepflanzt werden sollen.

Bei Gut Rohrenfeld sind fast 130.000 Photovoltaik-Module geplant

Es sind insgesamt hier 126.342 Module mit einer Gesamtleitung von 68.856 kWp geplant. Die Planunterlagen samt Satzung, Begründung/Umweltbericht sind bis einschließlich 28. März während der Dienststunden im Stadtbauamt Neuburg ( Amalienstraße A 54, Zimmer 1.04) einzusehen, sowie online unter: https://www.neuburg-donau.de/wirtschaft/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplananhoerungen oder über das Zentrale Landesportal Bayern https://www.geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal.

Ein Aushang dieser Bekanntmachung erfolgt in Neuburg im Schaukasten des Verwaltungsgebäudes „Harmonie“ (Pforte Haupteingang) sowie an den Amtstafeln in Bruck und Maxweiler. Während der Frist kann sich jedermann über die Ziele und Zwecke der Planung informieren und sowohl schriftlich als auch zur Niederschrift Anregungen und Stellungnahmen abgeben. (AZ)

