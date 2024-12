Pianist erschafft eine Weltreise in Klängen

Am Samstagabend präsentierte der brasilianische Pianist Henrique Eisenmann im Più Piano in Neuburg ein faszinierendes Spektrum an Klaviermusik, das Kulturen aus der ganzen Welt miteinander verband. Eisenmann war vom Verein „Più Präsentiert“ nach Neuburg eingeladen worden, um an der Realschule Neuburg und am Gabrieli Gymnasium in Eichstätt Vorträge und Workshops über den Wert von Musik und Kultur als Werkzeuge für Kommunikation und Toleranz zu halten. Dort wurde er von den Schülerinnen und Schülern der Klassen 7 bis 9 herzlich empfangen.

Im Più zeigte der Juilliard-Professor und Weltklasse-Musiker eine genreübergreifende Darbietung pianistischen Feuerwerks. Dabei ermöglichte er es dem Publikum, zu erleben, wie Sprache in Musik übersetzt werden kann. Er nahm sie mit auf eine Reise durch die Musikkulturen Europas, Ghanas, Brasiliens, Perus und anderer Länder. Gleichzeitig verband er die Stimmen der Menschen aus diesen Ländern (die über Lautsprecher abgespielt wurden) mit seinem Klavierspiel, um zu zeigen, wie die menschliche Sprechstimme als musikalischer Ausdruck wahrgenommen werden kann.

Henrique Eisenmann fasziniert Neuburg mit der Kombination aus Musik und Sprache

Zunächst konnte sich das Publikum kaum vorstellen, wie gesprochene Phrasen Musik darstellen könnten, doch schon nach kurzer Zeit wurde klar, dass es eine verborgene musikalische Ebene gibt, die man tatsächlich fühlen und hören kann. Eisenmann sprühte vor Energie und einem immensen Repertoire. Dazu gehörte auch eine Bearbeitung von Chopins Regentropfen Präludium, das mit der rhythmischen Energie der Volksmusik aus Simbabwe durchzogen war. Die aus dieser Synthese entstandene Musik machte das bekannte und vertraute Werk frisch und aufregend.

Improvisation ist die Kunst, Entscheidungen zu treffen, erklärte der Pianist zwischen den Stücken, und Musik ist eine der reinsten Formen der Kommunikation. In einer Zeit, in der die Menschen der Welt gut daran täten, mehr aufeinander zu hören und offen für neue Ideen zu sein, ist diese Botschaft besonders eindringlich. (AZ)