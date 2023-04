Neuburg

12:00 Uhr

Pianistin Lynne Arriale kommt als Mutmacherin nach Neuburg

Plus Lynne Arriale verbreitet mit ihrer intensiven, emotionalen und virtuosen Art eine besondere Stimmung im Birdland-Jazzclub. Wie sie den Optimismus als zusätzliche Tonart etabliert.

Von Reinhard Köchl

Nahezu jeder hat das schon mal erlebt: Da gibt es einen Menschen in der Familie, auf den man sich freut, der Wärme ausstrahlt und Zuversicht, der Geschichten erzählen, das Leben immer wieder ein klein bisschen besser machen kann. Lynne Arriale ist so ein Mensch, den alle kennen, fast wie ein Familienmitglied, vertraut, ungekünstelt emphatisch. Eine Seelentrösterin am Klavier. Dass die Amerikanerin mit dem markanten, feuerroten Kraushaar am Freitag zum x-ten Mal seit den 1990er-Jahren wieder dem Neuburger Birdland ihre Aufwartung macht, füllt den Keller unter der Hofapotheke fast schon automatisch. Denn alle hoffen auf ein gutes Wort, das sie dann auch gleich zu Beginn anbietet: "Was immer auch passiert: Gib niemals, niemals auf!" Und dazu liefert sie im Laufe der folgenden 120 Minuten auch noch jede Menge guter Töne.

Denn Arriale ist eine Meisterin der subtilen Anschlagskultur, eine harte, beharrliche Arbeiterin im Probenraum, die so lange an einem komplizierten Lauf oder einer vertrackten Akkordfolge feilt, bis ihre Melodien leicht und nahbar daherkommen. Denn eine Geschichte funktioniert auf keinen Fall, wenn man zu viele Fremdwörter verwendet. Und sie erzählt pausenlos kleine Geschichten: über bessere Zeiten, freundlichere Menschen, Veränderungen, Zukunftsperspektiven. Sie pendelt zwischen sanften, federnden Balladen, bei denen sich keiner im Publikum traut, die intime Atmosphäre des nachhallenden letzten Tones durch den ersten Klatscher zu zerstören, lebhaften, schmissigen, swingenden Nummern wie "Over And Out" oder dem Calypso "Joy" und intensiven Mutmachern ("Sisters", "March On") und erreicht so jeden im knallvollen Keller.

