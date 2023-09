Pinoil-Tankstelle in Neuburg schließt und wird abgerissen

Bis 15. Oktober können die Neuburger an der Pinoil-Tankstelle in der Ingolstädter Straße noch tanken. Dann schließt die Zapfstelle und wird abgerissen. Wie es dazu kam.

Seit vier Jahren betreibt Sven Seibt die Pinoil-Tankstelle in der Ingolstädter Straße in Neuburg. Außerdem führt er die Aral-Tankstelle im Südpark und die Pinoil an der Donauwörther Straße. Die Filiale in der Ingolstädter Straße schließt nun zum 15. Oktober. Die Tankstelle soll anschließend abgerissen werden.

Seibt bedauert dies, doch inzwischen sei der Standort nicht mehr rentabel. Durch die hohen Energiekosten erwarte er für nächstes Jahr ein Minus von etwa 1000 Euro pro Monat. Die Nebenkosten der Tankstelle würden sich voraussichtlich verdoppeln. Das ist einfach nicht stemmbar, so der Betreiber im Gespräch mit unserer Redaktion.

Nur noch 15. Oktober hat die PinOil Tankstelle in der Ingolstädter Straße geöffnet. Danach soll die Tankstelle abgerissen werden. Foto: Elisabeth Sutner

Deshalb hat er zusammen mit Pinoil beschlossen, die Filiale zu schließen. Bei Weitem sei es keine leichte Entscheidung gewesen, dennoch müsse er wirtschaftlich handeln. Seibt ist froh, dass er keine Angestellten entlassen muss. Er konnte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für seine anderen Tankstellen übernehmen. Sowohl für Seibt als auch für die Mitarbeiter sei das eine große Erleichterung.

Noch bis 15. Oktober hat die Tankstelle geöffnet, Gutscheine können noch bis 10. Oktober eingelöst werden. Was anschließend mit dem Grundstück in der Ingolstädter Straße passiert, wisse Seibt nicht.