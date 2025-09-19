Neue Pläne für Dorfplatz in Hessellohe – doch die kommen nicht gut an

Ein kleines Stück Rasen, daneben ein Altkleidercontainer, der sich an eine Trafostation reiht – die Kreuzung Hesselloher Straße und Gemeindegasse ist alles andere als ein Vorzeige-Eck. Das soll sich ändern. Der zentrale Bereich im Neuburger Ortsteil Hessellohe soll aufgewertet und neu gestaltet werden. Der Wunsch der Bürger und der Stadt: einen Platz mit Aufenthaltsqualität schaffen.
Neuburg-Hessellohe
