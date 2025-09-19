Icon Menü
Neuburg plant neuen Dorfplatz in Hessellohe - doch OB und Ortssprecherin sind dagegen

Neuburg-Hessellohe

Neue Pläne für Dorfplatz in Hessellohe – doch die kommen nicht gut an

Die Stadt Neuburg will an zentraler Stelle in Hessellohe einen Platz mit Aufenthaltsqualität schaffen. Doch der aktuelle Entwurf stößt auf ein geteiltes Echo.
Von Andreas Zidar
    Diese Stelle im Neuburger Ortsteil Hessellohe soll zum Dorfplatz aufgewertet werden.
    Diese Stelle im Neuburger Ortsteil Hessellohe soll zum Dorfplatz aufgewertet werden. Foto: Andreas Zidar

    Ein kleines Stück Rasen, daneben ein Altkleidercontainer, der sich an eine Trafostation reiht – die Kreuzung Hesselloher Straße und Gemeindegasse ist alles andere als ein Vorzeige-Eck. Das soll sich ändern. Der zentrale Bereich im Neuburger Ortsteil Hessellohe soll aufgewertet und neu gestaltet werden. Der Wunsch der Bürger und der Stadt: einen Platz mit Aufenthaltsqualität schaffen.

