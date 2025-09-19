Anwohner-Parkplätze: Warum eine geplante Erhöhung der Gebühr in Neuburg scheitert

30 Euro im Jahr kostet in Neuburg ein Anwohnerstellplatz. Ein echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass man dafür ein ganzes Jahr lang auf öffentlichen Parkplätzen wie beispielsweise in der Fischergasse in der Nähe seiner Wohnung parken darf. Müsste ein Parkschein gelöst werden oder ein Stellplatz gemietet werden, würde dieser Preis wohl mindestens monatlich zu Buche schlagen.

Neuburger nutzen bewusst die günstigen Gebühren für das Anwohnerparken in der Stadt

Da die kommunale Verkehrsüberwachung in Neuburg wohl schon vermehrt festgestellt hat, dass Bürger ihre Garage kündigen und dann die deutlich günstigere Variante mit einem Anwohner-Parkausweis wählen, steigt der Druck auf die vorhandenen Parkplätze im gesamten Stadtgebiet weiter an. Der Arbeitskreis Verkehr schlug deshalb vor, die Gebühren ab 2026 zu verdoppeln, nämlich auf 60 Euro.

Diese Idee fand zwar im Verkehrsausschuss eine Mehrheit, doch Stadtjurist Ralf Rick erklärte, dass es für Anwohnerparken eine Obergrenze von 30,70 Euro gäbe. Diese galt bis zum Jahr 2022 in ganz Deutschland, wurde aber von Bundesrat und Bundestag gekippt. Seitdem liegt die Entscheidung über die Gebührenhöhe bei den Bundesländern.

Während andere Bundesländer die Gebühren seitdem angehoben haben, bleibt in Bayern erstmal alles wie es ist. Im Feburar 2025 hatte das Bayerische Innenministerium entschieden, die das bereits angekündigte Ende der Obergrenze wieder einzukassieren. Angesichts steigender Preise wolle man die Bürger nicht mehr belasten.

Bayerische Verordnung macht es unmöglich, die Gebühren zu erhöhen

Der bayerische Städtetag und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert unterdessen die Obergrenze fallen zu lassen. Als Positivbeispiel nennt die DUH die Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen. Hier seien die Parkgebühren für Bewohnerinnen und Bewohner kürzlich deutlich – auf rund 260 Euro pro Jahr – erhöht worden. In Bonn werden 360 Euro pro Jahr für Autofahrer fällig. 360 Euro ist auch der von der DUH geforderte Mindestbetrag.

Der Preis für den Anwohnerparkausweis gilt als eine Stellschraube für die Verkehrswende: Je höher die Kosten für das eigene Auto sind, umso eher steigen Menschen auf das Rad oder den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) um, argumentieren Verkehrsforscher. Die DUH fordert neben einer Mindestgebühr von 360 Euro pro Jahr zusätzlich höhere Gebühren für große SUV und andere besonders große Fahrzeuge – nach Größe gestaffelt. Die daraus gewonnen Einnahmen sollen in den Ausbau von Bus und Bahn sowie Rad- und Gehwegen fließen.

Stellschraube für die Verkehrswende kann nicht gedreht werden

Die Verwaltung in Neuburg gibt an, es sei „schier unmöglich“, die Höhe der Parkausweisgebühren je nach Fahrzeugart, Fahrzeuggröße, Gewicht, Schadstoffausstoß oder ähnlichem zu berechnen. Zudem gibt es den Fall aus Freiburg. Die Stadtverwaltung war mit der genannten Staffelung für die Höhe der Parkausweisgebühren vor Gericht gescheitert.

Die aktuelle Regelung in Neuburg sieht vor, dass nur derjenige einen Anwohnerparkausweis erhalten kann, wenn er seinen Hauptwohnsitz in einem abgegrenzten Bereich hat und nicht bereits anderweitig eine Garage oder Stellplatz besitzt.