Neuburg

vor 17 Min.

Pocket Brass Band beeindruckt bei Rückkehr in Neuburger Jazzkeller

Plus Quietscheschweinchen im Jazzkeller: Das hat es im Neuburger Birdland noch nicht gegeben. Die Pocket Brass Band kehrt mit einem fulminanten Auftritt in das Gewölbe zurück.

Von Reinhard Köchl

Was für ein Konzert! Haben Sie jemals einen Schlagzeuger gehört, der sein Solo auf der Hi-Hat beginnt und dann zu Quietscheschweinchen übergeht? Ein rosafarbenes, ein gelbes und ein braunes, alle nicht nur in puncto Ton perfekt aufeinander abgestimmt. Tommy Campell, ein baumlanger Hüne mit multipler kreativer Fantasie, drückt sie inbrünstig und erstaunlich groovend und produziert auf diese Weise das abstruseste Drumsolo, das je im Birdland Jazzclub Neuburg erklang. Es dauert fast 15 Minuten, aber den Leuten im voll besetzten Hofapothekenkeller kommt es vor wie der perfekte musikalische Kurzsketch. Sie können nicht genug davon bekommen, kichern, glucksen oder lachen lauthals auf, während sich ganz langsam die anderen Musiker in das schweinische Klangbild drängen. Joe Exley mit seinem monumentalen Sousaphon grunzt seinen vermeintlichen Artgenossen stoisch entgegen, Ray Andersons Posaune röhrt wie ein Hirsch in der Brunft, während James Zollar seine Trompete wie ein Bauer zur Mittagszeit rotzen lässt. Old MacDonalds...? Nein, die Pocket Brass Band ist endlich wieder zurück in ihrem erklärten Lieblingsclub!

