Podiumsdiskussion in Neuburg: Was die Kandidaten für Senioren vorhaben

Plus Der Seniorenbeirat Neuburg lud die Kandidaten der kommenden Landtagswahl zu einer Podiumsdiskussion ein. Besprochen wurden die Themen der älteren Generation.

Statt einem Film gab es im Kino 1 des Kinopalastes am Donnerstagnachmittag eine Podiumsdiskussion mit zwei Kandidatinnen und vier Kandidaten, die sich zur Landtagswahl stellen. Der Seniorenbeirat der Stadt Neuburg befragte sie unter dem Motto „Altern im Wandel – Zeit zu handeln“ zu Themen, die vor allem der älteren Generation unter den Nägeln brennen: lückenhafter ÖPNV, zunehmender Pflegenotstand, unberechenbare Gesundheitsversorgung, heimatnahe Grundversorgung.

Zuerst aber hatte Moderator Horst Winter – zum Kennenlernen der Kandidaten – zehn Fragen parat, die schnell und kurz beantwortet werden mussten. Dann zog jeder Teilnehmer eine spezielle Frage und hatte drei Minuten zur Beantwortung. Und am Ende durften die Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen. Hier die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten: