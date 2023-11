Poesie trifft visuelle Kunst: Brückenkollektiv feiert die Lyrik

Der Verein Brückenkollektiv rückt die Poesie in den Fokus. Dafür kommen am Wochenende Poetry-Slammer aus München und Hamburg nach Neuburg.

Poesie verschmilzt mit visueller Kunst: Das Brückenkollektiv rückt am kommenden Wochenende in Neuburg die Lyrik in den Vordergrund. An zwei Abenden treten im Hesselloher Schlösschen Poeten und Poetinnen gepaart mit visuellen Künstlern auf. Die Idee für die Veranstaltung kam dem Kollektiv rund um Tobias Albrecht bei der Gründung des Vereins im vergangenen Jahr. Elena Calliopa, Lyrikerin und Mitglied des Brückenkollektivs, war zuvor in England in einer immersiven Ausstellung und brachte ihre Eindrücke mit nach Neuburg.

Immersive Ausstellungen gelten derzeit in Metropolen von Tokio bis München als Publikumsmagnet. In den Ausstellungen werden alle Sinne bedient. Besucher und Besucherinnen können komplett in Farben und Formen eintauchen, in Geräusche und Klänge, in Bewegungen und Lichteffekte. Beispielsweise wurden in München vor zwei Jahren die Werke des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh (1853 – 1890) überdimensional in Räume projiziert. Die Kunstwerke werden so zum Leben erweckt.

Neuburger Brückenkollektiv bringt Poesie und visuelle Kunst zusammen

In diesem Maße kann das Brückenkollektiv noch keine Ausstellung aufziehen. Doch sie machen einen ersten Schritt in Richtung immersive Kunst. Bei der Veranstaltung "Poe.sinnlich" trifft das gesprochene Wort der Lyriker und Lyrikerinnen auf Malerei, Film und Projektionen. Tobias Albrecht bildet selbst mit Calliopa ein Paar. Sie spricht, Albrecht projiziert mit Tageslichtprojektoren seine Werke an die Wände des Hesselloher Schlösschen. Die Kunst entsteht vor den Augen der Besucher. Mit dabei sind zudem als Paar die Poetry-Slammerin Lotta Emilia aus München und der Fotograf und Filmmacher Bilgin Syonmez. Das dritte Paar bilden der Hamburger Darryl Kiermeier mit der Maler David Buttmann. Jede Performance dauert etwa 30 Minuten, nach einer Pause folgt das nächste Paar.

Mit "Poe.sinnlich" bringt das Brückenkollektiv eine Kunst-Veranstaltung der anderen Art nach Neuburg. Albrecht sieht in der Verknüpfung verschiedenster Kunstformen noch "viel Potenzial". Interessierte können für Freitag, 10. November, und Samstag, 11. November, Tickets per Nachricht über Instagram oder per Mail an mail@brueckenkollektiv.de reservieren. Einlass ist um 19.30 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Abholung und Bezahlung an der Abendkasse am Schlösschen Hessellohe, Bullbug 2, Neuburg.