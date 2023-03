Polizei erhält Verstärkung: Innenminister begrüßt 130 Beamte in Neuburg

Plus Innenminister Joachim Herrmann begrüßt in Neuburg 130 neue Polizisten für Oberbayern Nord. OB Gmehling verlangt mehr Respekt gegenüber Beamten.

„So sicher habe ich mich noch nie gefühlt.“ Oberbürgermeister Bernhard Gmehling war am Donnerstag umringt von Polizisten. 130 frisch ausgebildete Beamte für das Polizeipräsidium Oberbayern Nord wurden im Neuburger Schloss von ihrem obersten Dienstherrn, Innenminister Joachim Herrmann, und Polizeipräsident Günther Gietl begrüßt.