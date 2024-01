Polizei ermittelt nach Bauernprotest in Neuburg gegen Autofahrer

Weil er wohl den Demonstrationszug der Landwirte am Freitagabend in Neuburg blockierte, wird gegen einen Fahrer wegen Nötigung ermittelt.

In Folge der Bauernproteste am Freitagabend in Neuburg mit rund 300 Teilnehmern ermittelt die Polizei nun gegen einen Autofahrer. Dieser hatte nach Angaben der Beamten gegen 19 Uhr mit seinem goldfarbenen VW Up den aus der Oskar-Wittmann-Straße kommenden Verkehr blockiert.

Autofahrer in Neuburg blockiert den Verkehr

Das habe zu ungeplanten Verzögerungen im Demonstrationszug geführt und die Teilnehmer wurden genötigt, die Blockade zu umfahren, heißt es im Pressebericht. Gegen den Fahrer wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Fahrzeug an die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 weiterzugeben. (AZ)