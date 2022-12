Polizei ermittelt: Unbekannter Hund hetzt Reh bei Bittenbrunn zu Tode

Plus Nach dem Vorfall bei Bittenbrunn ermittelt die Polizei wegen Wilderei. Der Jagdpächter wünscht sich mehr Disziplin von den Hundebesitzern.

In der Flur von Bittenbrunn hat ein Hund ein Reh gehetzt, gebissen und schwer verletzt. Ein Fischereiaufseher meldete den Vorfall an Jagdpächter Hans Gunzner, der das verletzte Tier nach langer Nachsuche erlegen konnte. Jetzt ermittelt die Neuburger Polizei wegen Wilderei gegen den bisher unbekannten Hundebesitzer oder -besitzerin.