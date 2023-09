Polizei erwischt 16-Jährigen mit auffrisiertem Moped

Die Polizei hat in Neuburg einen 16-Jährigen angehalten, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, das technisch verändert war. Was dann passierte.

Einer Streifenbesatzung der Polizei Neuburg fiel am Samstag gegen 18.15 Uhr ein Kleinkraftrad in der Ingolstädter Straße in Neuburg auf. Der Fahrer fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bergheim und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, berichtet die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Kleinkraftrad technisch verändert wurde, wodurch die Betriebserlaubnis erlöschen und das Fahrzeug für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr zugelassen war. Durch die technische Veränderung hatte sich auch die Fahrzeugart geändert, so dass der 16-jährige Fahrer aus Neuburg erforderliche Fahrerlaubnisklasse nicht vorweisen konnte. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt sowie den weiteren Betrieb. (AZ)