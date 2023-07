Polizei erwischt betrunkenen Neuburger am Steuer

Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Betrunken am Steuer hat die Polizei in der Nacht auf Samstag einen Mann in Neuburg erwischt. Eine Streife bemerkte im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem 41-Jährigen, der gegen 3 Uhr in der Franz-Böcker-Straße unterwegs war, Alkoholgeruch.

41-Jähriger fährt nachts betrunken durch Neuburg

Ein noch vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,88 Promille. Den Neuburger erwartet nun ein Bußgeld sowie ein 1-monatiges Fahrverbot. (AZ)