Polizei erwischt vier Schwarzfischer an der Donau in Neuburg

Die Polizei erwischt an der Donau in Neuburg vier Schwarzfischer. Ein gefangener Fisch kommt zurück ins Wasser.

Einer Polizeistreife aus Neuburg ist am Mittwoch gegen 14.20 Uhr ein 55-jähriger Mann aus Niedersachsen mit drei Jugendlichen aufgefallen, die in der Nähe des Brandlbades mit Angeln in der Donau angelten. Bei der Kontrolle stellte sich laut Angaben der Polizei heraus, dass sie auch bereits einen Fisch gefangen hatten.

Jedoch hatte keine der kontrollierten Personen einen Angelschein und keine Erlaubnis zum Angeln in der Donau. Der Fisch wurde wieder in die Donau gesetzt. Die Angeln wurden eingezogen und gegen die vier „Hobby-Fischer“ werden Anzeigen wegen Fischwilderei erstattet. (AZ)