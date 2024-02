Polizei fahndet nach Besitzern von beschädigten Rädern

Unbekannte sind in Neuburg gegen zwei Räder getreten und haben diese beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach den Eigentümern.

Am Freitagabend gegen 18 Uhr sind am Hans-Nebelmair-Platz in Neuburg zwei beschädigte Räder bemerkt worden. Die Fahrräder der Marken Bogner und Fischer wurden laut Polizei vermutlich durch Tritte mutwillig beschädigt.

Der Schaden an den beschädigten Rädern in Neuburg beläuft sich auf rund 100 Euro

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die unbekannten Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuburg zu melden. (AZ)