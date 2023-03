Polizei kontrolliert 27-jährigen Neuburger und findet mehrere Verstöße

Die Polizei kontrolliert einen 27-jährigen Autofahrer in Neuburg. Die Beamten finden gleich mehrere Verstöße auf einmal.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr, hat die Polizei am Wolfgang-Wilhelm-Platz in Neuburg einen 27-jährigen Neuburger mit seinem Auto kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten laut Polizei fest, dass unter anderem der TÜV seit einem Jahr abgelaufen war und diverse Veränderungen am Wagen vorgenommen waren, die nicht eingetragen waren.

Neuburg: Polizei zieht 27-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr

Zudem wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkohol-Test ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Gegen den Neuburger wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen erstellt. (AZ)