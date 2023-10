Neuburg

Polizei kontrolliert Radfahrer im Neuburger Stadtgebiet

Die Polizei Neuburg kontrolliert Radfahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Auf der Elisenbrücke verwarnt Oberkommissarin Kerstin Huber eine junge Frau, die mit dem Handy während des Fahrens hantiert hat.

Plus Geisterradler bringen sich selbst in Gefahr und irritieren Fußgänger wie Autofahrer. Die Polizei Neuburg zog bei einer Kontrolle knapp 30 Fahrradfahrer in Falschrichtung aus dem Verkehr.

Sicher mit Rad durch Neuburg – das ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema. Der Fokus liegt auf dem neuen Stück Radweg an der Augsburger Unterführung. Dass parallel zu dieser Debatte Kontrollen der Fahrradfahrer im Stadtgebiet stattfinden, ist aber Zufall. "Rücksicht im Blick" heißt der bayernweite Sicherheitsaktionstag, bei dem es um achtsame Teilhabe im Verkehr geht. Im Visier der Neuburger Polizei: Fahrende auf dem Fahrrad, dem E-Scooter und dem E-Bike.

9 Uhr morgens, Elisenbrücke. Oberkommissarin Kerstin Huber und Polizeihauptkommissar Franz Sailer sind mit ihren Dienst-E-Bikes selbst auf die Donaubrücke geradelt. Sie tragen einen neongelben Fahrradhelm, sonst die klassische Polizeiuniform. Unter den Augen des heiligen Nepomuk schauen sie auf die Radfahrenden, die stadteinwärts treten. Hier gibt es einen getrennten Fuß- und Radweg. Doch wer diesen in die falsche Richtung nimmt, wird gestoppt, denn er ist – wie es so schön heißt – ein Geisterradler.

