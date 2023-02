Polizei meldet wenig Zwischenfälle beim Weiberfasching in Neuburg

Obwohl viele Menschen Donnerstagnacht unterwegs waren, zieht Neuburgs Inspektionsleiter Heinz Rindlbacher eine positive Bilanz. Nur einmal flogen die Fäuste.

Den „ Weiberfasching“ in der Innenstadt feierten in der Nacht zum Freitag vor allem junge Partygänger. Der Schrannenplatz war zeitweise dicht. Die Neuburger Polizei zieht eine positive Bilanz des närrischen Geschehens.

„Bis auf eine Schlägerei in der Hirschenstraße gab es keine nennenswerten Vorfälle“, berichtete Inspektionschef Heinz Rindlbacher. Angesichts der starken Teilnahme könne man von einer positiven Bilanz sprechen, so der Polizeihauptkommissar, der persönlich im Einsatz gewesen war. Die Vermüllung des Platzes insbesondere mit Glasscherben sei allerdings bedauerlich.

Neuburger Polizisten beobachten Schlägerei an Weiberfasching

Es war kurz nach halb zwei, als Beamten der Polizeiinspektion Neuburg im Zuge ihrer Streifenfahrt in der Hirschenstraße eine augenscheinliche Schlägerei zwischen mehreren Personen auffiel. Zwei Nachtschwärmer waren von bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen und hierbei leicht verletzt worden. Als sich die Streife durch das Einschalten des Blaulichtes zu erkennen gab, flüchteten die zwei vermeintlichen Täter in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung nach ihnen im Nahbereich verlief negativ. Laut ersten Ermittlungen war es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen gekommen. In deren Verlauf hatten zwei 22-jährige Neuburger von den geflüchteten, jungen Männern jeweils einen Faustschlag abbekommen. Sie erlitten durch die Schläge lediglich leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung befanden sich mehrere Personen am Ort des Geschehens. Aufgrund der starken Alkoholsierung der anwesenden Zeugen, konnten bis dato keine näheren Hinweise zu den geflüchteten Tätern in Erfahrung gebracht werden. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08431/6711-0.

17-jähriger Neuburger stürzte zwischen Donaukai und Schrannenplatz auf ein Auto

Bereits kurz vor Mitternacht hatte sich ein in der Nähe des Schrannenplatzes ein Verkehrsunfall ereignet. Ein leicht verletzter Fußgänger und ein beschädigtes Fahrzeug sind die Ergebnisse davon. Wie es im Polizeibericht heißt, beobachteten mehrere Passanten einen jungen Mann, der auf dem Gehweg vom Donaukai kommend in Richtung Schrannenplatz unterwegs war. Hierbei verlor er offensichtlich das Gleichgewicht, weshalb er auf ein vorbeifahrendes Auto stürzte.

Der 17-jährige Neuburger erlitt durch den Sturz eine Prellung am Fuß. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Neuburg gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Grund für den ungeplanten Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht die Fußverletzung, sondern die starke Alkoholisierung des Jugendlichen.

Ob am Pkw, auf den der junge Mann stürzte, ein Sachschaden entstand, konnte zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht abschließend geklärt werden. (rew/AZ)