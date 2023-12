Polizei Neuburg sucht nach Unfallflucht nach orangefarbenem Laster

Weil er einen Unfall in der Neuburger Innenstadt verursacht hat, wird ein orangefarbener Laster gesucht.

Am Mittwochnachmittag ist der BMW eines Schrobenhauseners in Neuburg angefahren worden. Der 31-Jährige wollte mit seinem weißen 1er BMW von der Luitpoldstraße nach rechts in die Theresienstraße abbiegen. Ein auf der Spur für Linksabbieger neben ihm stehender orangefarbener Lkw verursachte offenbar beim Abbiegen einen Sachschaden in Form einer Delle an dem BMW.

Ob der Lkw-Fahrer den Schaden, der wohl beim Ausscheren verursacht wurde, überhaupt bemerkte, ist unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Unfallzeugen und auch der Lkw-Fahrer werden gebeten sich bei der Polizei Neuburg unter 08431/6711-0 zu melden. (AZ)

