Polizei schnappt drei Diebe hintereinander in Neuburger Geschäft

Gleich drei Ladendiebe wurden am Dienstagnachmittag in einem Neuburger Verbrauchermarkt erwischt.

Zu gleich mehreren Ladendiebstählen in einem Geschäft in Neuburg kam es am Dienstagnachmittag. Wie die Polizei berichtet, entwendete eine 36-Jährige gegen 13.35 Uhr in dem Verbrauchermarkt im Längenmühlweg Alkohol im Gesamtwert von rund 36 Euro und wollte damit den Markt verlassen.

Mehrere Ladendiebstähle an einem Tag in Neuburger Geschäft

Um 17.35 Uhr wurde eine 53-jährige Frau aus Neuburg dabei ertappt, wie sie Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von knapp 30 Euro einsteckte und an der Kasse nur Wasser bezahlte. Um 18.50 Uhr wurde ein 63-Jähriger aus Neuburg beim Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von über elf Euro erwischt.

Alle drei Diebe erhielten nach Angaben der Polizei ein lebenslanges Hausverbot und müssen sich wegen Ladendiebstahls verantworten. (AZ)