Polizei startet Videoüberwachung am Neuburger Bahnhof

Am Neuburger Bahnhof wurden zuletzt immer wieder Fahrräder gestohlen. Jetzt startet die Polizei eine Videoüberwachung in diesem Bereich.

Die Polizeiinspektion Neuburg beginnt die Videoüberwachung am Fahrradabstellplatz des Neuburger Bahnhofs. Hintergrund dieser Maßnahme sind die hohen Fallzahlen im Bereich des Fahrraddiebstahls, teilt die Polizei mit.

Demnach steigen die Fahrraddiebstähle im Zuständigkeitsbereich der Neuburger Polizei seit 2022 spürbar an. Ein Drittel der im Jahr 2023 festgestellten Fahrraddiebstähle wurde am Bahnhof Neuburg, konkret am dortigen Fahrradabstellplatz, begangen. Eine vorerst temporäre polizeiliche Videoüberwachung soll daher weitere Diebstähle am Fahrradabstellplatz verhindern, insbesondere aber potenzielle Straftäter abschrecken. Darüber hinaus soll die Videoüberwachung durch die Polizei das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig stärken, heißt es.

Videoüberwachung am Neuburger Bahnhof von April bis November 2024

Durch eine offene Videoüberwachung des Fahrradabstellbereichs am Bahnhof Neuburg werden laut Polizei folgende Ziele verfolgt: Die Videoüberwachung soll primär von der Begehung weiterer Taten abschrecken. Durch die Videoaufzeichnung soll gewährleistet werden, dass bei erneuten Straftaten durch eine nachträgliche Auswertung der Aufzeichnung Täterhinweise gewonnen werden können.

Die Videoüberwachung wird zunächst auf das Sommerhalbjahr von April bis November 2024 begrenzt. Sie deckt ausschließlich den Bereich des Fahrradabstellplatzes ab, der sonstige Bahnhofbereich wird nicht aufgenommen. Der Personenverkehr am Bahnhof wird nicht von der Überwachung erfasst. Auf die polizeiliche Videoüberwachung des Fahrradabstellplatzes wird durch deutlich sichtbare Hinweisschilder hingewiesen. (AZ)

