Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Neuburg

In Neuburg wird ein Mann aus Burgheim von der Polizei angehalten. Er hat 0,7 Promille Alkohol im Blut.

Die Polizei hat in Neuburg einen Mann aus dem Verkehr gezogen. Er hatte 0,7 Promille im Blut. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am Donnerstag, 22. Juni, gegen 16.45 Uhr, hat die Polizei den Mann am Südpark aus dem Verkehr gezogen. Dabei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest.

Autofahrer mit Alkohol im Blut von Polizei Neuburg gestoppt

Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, er ergab 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, dazu wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 47-Jährigen erwartet laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Monate Fahrverbot und ein Punkt in Flensburg. (AZ)