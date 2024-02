Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer - und muss ihn fesseln

Die Polizei hat am Samstag einen betrunkenen Mann am Steuer auf der B16 erwischt. Als die Beamten ihn kontrollieren wollen, reagiert der Neuburger aggressiv.

Am Samstagabend hat die Polizei auf der B16 einen betrunkenen Autofahrer erwischt - und musste ihn nach der Kontrolle fesseln. Wie die Beamten berichten, wurde ihnen gegen 20.20 Uhr gemeldet, dass ein Pkw in Schlangenlinien auf der B16 von Weichering in Richtung Neuburg unterwegs ist. Nach mehrmaligen Anhalteversuchen gelang es der Polizei schließlich, das Fahrzeug an der Zeller Kreuzung anzuhalten.

Zeugen gesucht: Betrunkener fährt Schlangenlinien auf B16

Der Fahrzeugführer, ein 47-jähriger Neuburger, verhielt sich bei der anschließenden Kontrolle äußerst unkooperativ und aggressiv und musste schließlich gefesselt werden. Da von ihm deutlicher Alkoholgeruch ausging und sich auch Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Einen Alkoholtest hatte er zuvor verweigert. Der Führerschein des Neuburgers wurde sichergestellt und die Strafanzeige erstellt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder entgegenkommende Autofahrer bei der Schlangenlinienfahrt sich unter Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)